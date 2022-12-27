В Украине срочно объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
27 декабря на территории Украины объявили штормовое предупреждение. Резкая смена погоды атакует несколько областей.
Так, в некоторых регионах ожидается сильный ветер. Поэтому жителям этих областей советуют остаться дома.
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Где будет царить непогода 27 декабря
Сильный ветер прогнозируют на Прикарпатье и высокогорье Карпат.
27 декабря на Прикарпатье порывы ветра, 15 – 20 метров за секунду, на высокогорье Карпат 25 – 30 метров за секунду (I уровень опасности, желтый)
– говорят синоптики.
На опубликованной карте можно увидеть, что погода атакует Черновицкую, Тернопольскую области, а также часть Закарпатья.
Штормовое предупреждение в Украине / Карта Укргидрометцентра
Кстати, также ненастье придет и в Киев и Киевскую область. Так, 27 декабря в ближайшие часы с содержанием до конца суток синоптики прогнозируют туман, видимость 200 – 500 метров. Также ожидается І уровень опасности.
Точный прогноз погоды в Украине на 27 декабря
В этот день будет снежить в нескольких областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там будет идти мокрый снег, однако температура не опустится отметки ниже нуля.
В других областях синоптики прогнозируют дожди, а также пасмурную погоду над всей Украиной. В целом, температура в Украине будет колебаться от -2 градусов ночью до + 9 днем.
Как непогода атакует Украину
- 10 и 11 декабря во Львовской области прошли снегопады и ледяной дождь. Из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов без электроэнергии остались многие населенные пункты региона.
- Также 11 декабря во Львове произошло падение деревьев из-за непогоды. Часть из них привалила автомобили.
- А из-за обледенения контактной сети перестали курсировать трамваи и троллейбусы.
- Кроме того, в Волынской области были значительные обрывы линий электропередач из-за сильных порывов ветра и снегопада. Кроме того, зафиксированы поваленные опоры. Так что в регионе были массовые обесточения.
- Больше всего из-за непогоды на Волыни пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.
- В области также повалило деревья. Но спасатели очистили проезжие части дороги от веток.