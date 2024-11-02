Сильные порывы ветра, а местами даже мокрый снег: прогноз погоды на 3 ноября

2 ноября 2024, 15:35
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Автор: Маргарита Волошина

В воскресенье, 3 ноября, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. В то же время в большинстве областей ожидается похолодание по сравнению с предыдущими днями.

Кое-где специалисты обещают сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода по Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег,
– говорится в сообщении синоптиков.

Согласно обнародованной информации, ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью на Левобережье ожидают порывы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В то же время температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем специалисты прогнозируют 3 – 8 градусов тепла, на юге страны ожидают до 10 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львов ++5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +7...+9
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +7...+9
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +4...+6.


Прогноз погоды на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра