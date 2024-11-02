Сильные порывы ветра, а местами даже мокрый снег: прогноз погоды на 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. В то же время в большинстве областей ожидается похолодание по сравнению с предыдущими днями.

Кое-где специалисты обещают сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также До +19 и с небольшими дождями: прогноз погоды на 2 ноября

Какой будет погода по Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег,

– говорится в сообщении синоптиков.

Согласно обнародованной информации, ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Ночью на Левобережье ожидают порывы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В то же время температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем специалисты прогнозируют 3 – 8 градусов тепла, на юге страны ожидают до 10 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +5...+7

Ужгород +6...+8

Львов ++5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +9...+11

Николаев +7...+9

Херсон +7...+9

Симферополь +7...+9

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +5...+7

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +6...+8

Запорожье +7...+9

Донецк +5...+7

Луганск +4...+6

Харьков +4...+6.



Прогноз погоды на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра