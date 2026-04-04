Синоптики установили І уровень опасности (желтый) и призывают быть осторожными.
Смотрите также Апокалипсис добрался до Турции: песчаная буря "закрасила" страну в красный цвет
В каких областях ожидать непогоду?
В субботу, 4 апреля, в нескольких регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, шквальном ветре и других опасных метеорологических явлениях, которые могут привести к осложнению ситуации в энергетике и на дорогах.
Почти во всех указанных областях объявлен І уровень опасности – желтый. Это означает потенциальную угрозу для населения, инфраструктуры и транспорта.
- Николаевская область и Николаев
В ближайшие 1 – 2 часа в регионе ожидается гроза и усиление северного ветра. Порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду, что представляет опасность для линий электропередач и транспорта. Непогода сохранится до конца суток.
- Херсонская область и Херсон
Синоптики прогнозируют грозу и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.
Погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах и привести к локальным авариям. Опасные явления продлятся до конца дня.
- Днепропетровская область и Днепр
В регионе уже в ближайший час ожидается гроза. Осадки и молнии могут сопровождаться кратковременным ухудшением видимости. Неустойчивая погода продержится до конца дня.
- Запорожская область и Запорожье
Здесь также прогнозируют грозы в течение дня. Специалисты предупреждают, что погодные условия могут привести к авариям на энергетических объектах, в частности генераторах и трансформаторах, а также к повреждению электросетей.
- Харьковская область
Днем 4 апреля в области ожидается гроза. Хотя сильного ветра не прогнозируют, грозовая активность может вызвать локальные перебои с электроснабжением.
- Полтавская область и Полтава
В ближайший час и до конца дня синоптики прогнозируют грозу. Возможны кратковременные ливни и порывы ветра, что усложнит ситуацию на дорогах.
- Ровненская область и Ровно
В регионе ожидается усиление западного ветра с порывами 15 – 20 метров в секунду.
Непогода продлится не только 4 апреля, но и в течение следующих суток, 5 апреля, что повышает риски повреждения инфраструктуры.
Синоптики призывают граждан быть осторожными во время непогоды: избегать пребывания под деревьями, не парковать автомобили возле рекламных щитов и линий электропередач, а также следить за обновлениями прогнозов. Особое внимание советуют уделить безопасности во время грозы и сильного ветра.
Какая погода будет в других регионах в ближайшие дни?
Резких изменений погоды синоптики не ожидают. Влага и осадки, которые есть сейчас, понемногу будут отходить. Погоду в ближайшие двое суток еще будет предопределять поле пониженного атмосферного давления, поэтому пройдут небольшие дожди. На северо-востоке страны местами будут грозы.
В западных областях, а уже 5 апреля и по всей Украине, будет преобладать погода без осадков. Ее будет формировать поле высокого атмосферного давления, то есть антициклон с юго-запада.