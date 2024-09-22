Похолодание в сентябре: будет ли резкое снижение температуры
Осень в Украине началась с аномальной жары. Вскоре температура воздуха снизилась. И хотя +30 уже нет даже на Юге, впрочем, до сих пор довольно тепло.
Будет ли резкое похолодание в ближайшие дни, какой погоды ждать в последнюю неделю сентября, передает 24 Канал.
Смотрите также Дожди и грозы накроют большинство областей Украины: дата уже известна
Похолодание в Украине
Накануне Укргидрометцентр сделал прогноз погоды на 22 и 23 сентября. Синоптики отмечали, что удержится сухая погода. Ветер будет северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +6 – +12 градусов, на побережье морей +13 – +18. Днем в Украине +21 – +26. Только в Карпатах +15 – +20 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 25 и 26 сентября температура снизится. Больше всего это будет ощутимо на Западе. Днем там уже +18 – +20 градусов.
Поэтому как минимум до четверга сильного похолодания в Украине еще не будет.
Узнайте также Какой будет погода в октябре: прогноз на месяц
Прогноз погоды на 22 – 26 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра
Эта осень может попасть в тройку самых теплых за полвека
- Интересно, что самой теплой с 1961-го в Украине была осень прошлого года. Средняя за сезон температура воздуха была на 2,4 градуса выше ее средних многолетних значений в 1991 – 2020 годах и превысила на 0,02 градуса среднюю за сезон температуру в 2020 году.
- Об этом в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
- Вера Балабух отметила: "Ожидается, что в этом году осень может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы. Поэтому очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последние полвека".
- Кстати, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше, по сравнению с последними десятилетиями, и колебаться от +13 – +14 градусов на Юге до +10 на Севере и Северо-Востоке.