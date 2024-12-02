Ждать ли сильных осадков и где будет теплее всего: погода на 2 декабря
2 декабря 2024, 07:48Читати новину українською
Погода в понедельник, 2 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. Сильные дожди и снегопады не ожидаются.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 2 декабря в Украине
Так, существенных осадков в понедельник не будет. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Кстати, значительные морозы еще также не ожидаются. Ночью и днем только от -3 до +2 градусов. На Западе и Юге днем +1 – +6 градусов.
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Температура в крупных городах
- Киев 0 – +2
- Ужгород +4 – +6
- Львов +4 – +6
- Ивано-Франковск +3 – +5
- Тернополь +3 – +5
- Черновцы +3 – +5
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +3 – +5
- Ровно +3 – +5
- Житомир +1 – +3
- Винница +1 – +3
- Одесса +2 – +4
- Николаев +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Симферополь +4 – +6
- Кропивницкий -1 – +1
- Черкассы -1 – +1
- Чернигов -1 – +1
- Сумы -1 – +1
- Полтава -1 – +1
- Днепр -1 – +1
- Запорожье +2 – +4
- Донецк -1 – +1
- Луганск -1 – +1
- Харьков -1 – +1