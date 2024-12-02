Ждать ли сильных осадков и где будет теплее всего: погода на 2 декабря

Погода в понедельник, 2 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. Сильные дожди и снегопады не ожидаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 2 декабря в Украине

Так, существенных осадков в понедельник не будет. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Кстати, значительные морозы еще также не ожидаются. Ночью и днем только от -3 до +2 градусов. На Западе и Юге днем +1 – +6 градусов.

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Погода на 2 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах