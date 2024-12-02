Ждать ли сильных осадков и где будет теплее всего: погода на 2 декабря

2 декабря 2024, 07:48
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Автор: Юлия Мурина

Погода в понедельник, 2 декабря, в Украине будет облачной с прояснениями. Сильные дожди и снегопады не ожидаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 2 декабря в Украине

Так, существенных осадков в понедельник не будет. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Кстати, значительные морозы еще также не ожидаются. Ночью и днем только от -3 до +2 градусов. На Западе и Юге днем +1 – +6 градусов.

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Погода на 2 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев 0 – +2
  • Ужгород +4 – +6
  • Львов +4 – +6
  • Ивано-Франковск +3 – +5
  • Тернополь +3 – +5
  • Черновцы +3 – +5
  • Хмельницкий +1 – +3
  • Луцк +3 – +5
  • Ровно +3 – +5
  • Житомир +1 – +3
  • Винница +1 – +3
  • Одесса +2 – +4
  • Николаев +2 – +4
  • Херсон +2 – +4
  • Симферополь +4 – +6
  • Кропивницкий -1 – +1
  • Черкассы -1 – +1
  • Чернигов -1 – +1
  • Сумы -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Днепр -1 – +1
  • Запорожье +2 – +4
  • Донецк -1 – +1
  • Луганск -1 – +1
  • Харьков -1 – +1