Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Тепло чи люті морози і сніг: якою буде погода взимку – інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 2 грудня в Україні

Так, істотних опадів у понеділок не буде. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

До речі, значні морози ще також не очікуються. Вночі та вдень лише від -3 до +2 градусів. На Заході й Півдні вдень +1 – +6 градусів.

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Погода на 2 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах