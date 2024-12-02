Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Тепло чи люті морози і сніг: якою буде погода взимку – інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 2 грудня в Україні

Так, істотних опадів у понеділок не буде. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті туман. Вітер в Україні переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

До речі, значні морози ще також не очікуються. Вночі та вдень лише від -3 до +2 градусів. На Заході й Півдні вдень +1 – +6 градусів.

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погода на 2 грудняПогода на 2 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах

  • Київ 0 – +2
  • Ужгород +4 – +6
  • Львів +4 – +6
  • Івано-Франківськ +3 – +5
  • Тернопіль +3 – +5
  • Чернівці +3 – +5
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +3 – +5
  • Рівне +3 – +5
  • Житомир +1 – +3
  • Вінниця +1 – +3
  • Одеса +2 – +4
  • Миколаїв +2 – +4
  • Херсон +2 – +4
  • Сімферополь +4 – +6
  • Кропивницький -1 – +1
  • Черкаси -1 – +1
  • Чернігів -1 – +1
  • Суми -1 – +1
  • Полтава -1 – +1
  • Дніпро -1 – +1
  • Запоріжжя +2 – +4
  • Донецьк -1 – +1
  • Луганськ -1 – +1
  • Харків -1 – +1