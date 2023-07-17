Грозовые дожди снова накроют часть областей: где и сколько еще будут осадки
Источник:Укргидрометцентр
В выходные в Украине было сухо и солнечно. Впрочем, новая неделя снова начнется дождем. Правда, пока будет лить еще не всюду.
Синоптики предупреждают о ливнях и грозах. Где ждать осадков на этот раз, рассказывает 24 Канал.
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В каких регионах снова будет дождь
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 17 июля кратковременные дожди и грозы снова пройдут в западных областях. В то же время, там ожидается летняя жара до +33 градусов (это в тени, на солнце же – еще больше).
18 июля в западных, северных, большинстве центральных местами в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди с грозами,
– отметили синоптики.
Заметим, что дальше осадки снова усилятся и скоро, вероятно, накроют всю территорию нашего государства. Не забудьте подготовить свои дождевики и зонтики. Кроме того, пригодятся резиновые сапоги.
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Добавим, ранее в комментарии 24 Канала синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что кратковременные дожди всегда ливневого характера. Во время них перерыв между осадками более 3 часов. Кроме того, такие дожди не слишком продолжительны, могут идти, прекращаться, а затем снова восстанавливаться.
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