Какой будет погода в Украине в ближайшие дни: ждать ли сильных ливней

В ближайшие трое суток в части областей Украины снова ожидаются дожди и грозы. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В четверг, 19 июня, в Черниговской и Сумской областях, днем и на Востоке, Закарпатье и в Карпатах местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза. Между тем на остальной территории – без осадков.

Ночью +13 – +18 градусов, на побережье морей до +21 градуса. Днем +25 – +30 градусов, на Западе и Севере +20 – +25.

В четверг и пятницу, 20 – 21 июня, в Украине, кроме большинства западных областей, ожидается кратковременный дождь. Ночью +8 – +13 градусов, днем +16 – +22 градуса. На Юге ночью +13 – +18, днем +21 – +26 градусов.

В ближайшие трое суток ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 19 июня местами на Юге и Востоке, 20 июня в Украине, кроме Закарпатья и Юго-Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 19 – 21 июня / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Прогноз на месяц