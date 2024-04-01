Связано ли аномальное потепление в Украине с пылью из Сахары: объяснение синоптика

В последние дни территорию Украины охватило достаточно аномальное пока тепло. В то же время некоторые связывают такие необычные погодные изменения с пылью в воздухе, которую зафиксировали специалисты.

По всей стране фиксируют аномальное для конца марта – начала апреля тепло. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, связаны ли такие показатели температуры с облаком пыли, которое пришло из африканской Сахары.

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Повлияла ли пыль на температуру в стране

По словам синоптика, непосредственной связи между пылью и теплом нет. Как отметила эксперт, так случилось, что с юго-запада в нашу страну поступила тепловоздушная масса, а по дороге в то же время там была эта пыль, песок из Сахары.

Речь идет о том, что этот песок собственно и втянуло в эту воздушную массу. Поэтому, это соответственно и вызвало запыленность именно в атмосфере.

Это ни в коем случае нельзя называть пылевой бурей, потому что пылевая буря возникает в горизонтальном виде в городах. Например, когда пересушивается почва в Украине и сильные порывы ветра, и тогда этот грунт поднимается и несется, вот тогда это пылевая или песчаная буря,

– отметила синоптик.

Она заметила, что то, что поступило в Украину, это просто запыленность атмосферы, ведь сейчас здесь есть только мелко дисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.

Однако определенная часть запыления все же может оседать на территории Украины. По ее словам, вследствие этого людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей или респираторных заболеваний, стоит воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе.

В частности, необходимо закрывать окна, включать очистители воздуха. В то же время какой-то непосредственно опасности это не представляет, но определенный дискомфорт может возникать.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Отмечается, что вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья.