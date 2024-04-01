По всій країні фіксують аномальне для кінця березня – початку квітня тепло. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи пов'язані такі показники температури з хмарою пилу, яка прийшла з африканської Сахари.

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Чи вплинув пил на температуру в країні

За словами синоптикині, безпосереднього зв'язку між пилом та теплом немає. Як зазначила експертка, так сталося, що з південного заходу в нашу країну надійшла теплоповітряна маса, а по дорозі в той самий час там був цей пил, пісок з Сахари.

Йдеться про те, що цей пісок власне і втягнуло у цю повітряну масу. Тому, це відповідно і спричинило запиленість саме в атмосфері.

Це ні в якому разі не можна називати пиловою бурею, тому що пилова буря виникає в горизонтальному вигляді в містах. Наприклад, коли пересушується ґрунт в Україні та сильні пориви вітру, і тоді цей ґрунт підіймається і несеться, ось тоді це пилова або піщана буря,

– наголосила синоптикиня.

Вона зауважила, що те, що надійшло до України, це просто запиленість атмосфери, адже наразі тут є тільки дрібно дисперсний пил, тобто дрібнесенькі частинки, які зависають зараз у верхніх шарах атмосфери, вище, ніж людина проживає.

Однак певна частина запилення все ж може осідати на території України. За її словами, внаслідок цього людям, які особливо схильні до захворювання дихальних шляхів або респіраторних захворювань, варто утриматися від тривалої діяльності на відкритому повітрі.

Зокрема, необхідно закривати вікна, вмикати очищувачі повітря. Водночас якоїсь безпосередньо небезпеки це не становить, але певний дискомфорт може виникати.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10. Зазначається, що разом із хвилею тепла його було занесено на територію України із Середземномор’я.