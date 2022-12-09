В Украину идет весна: синоптик предупредила о потеплении
Источник:Наталья Диденко
Зимняя погода не торопится в Украину. В ближайшие дни на территории нашей страны будет царить настоящая весна.
Весеннее тепло с дождями
Потепление посетит Украину 10 – 12 декабря. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.
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В большинстве областей Украины температура воздуха прыгнет до весенних меток: +4...+12 градусов. Влажная погода и сильный ветер будут дразнить зимнее потепление,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
При этом погода будет мокрой. Синоптики обещает дожди, а кое-где – мокрый снег с дождем. Кроме того, будут достаточно сильные порывы ветра.
В Украине не будет холодной зимы
Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что погода в Украине зимой будет больше напоминать осень. Все потому, что будет много обильных дождей и очень мало мороза.
В целом эта зима будет теплее 2 предыдущих. Ледяные воздушные массы поступят в конце января – начале февраля. Тогда температура воздуха местами опустится до -20...-15 градусов. Однако долго такое похолодание не задержится. Столбики термометров через несколько дней снова поднимутся.