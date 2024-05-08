Где и когда в мае будет идти снег

На этой неделе в Украине снова похолодает. Будут заморозки до -5 градусов, а местами даже будет идти снег.

Где и когда ждать осадков в мае, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, также сказал, когда потеплеет.

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Где еще будет снег в мае

Синоптик писал, что в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы, в результате чего температура воздуха существенно снизится везде, особенно в северных, центральных и восточных областях.

Так, здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами и в воздухе до -4 градусов. Постепенное повышение температуры воздуха и стабилизация погоды начнется только на выходных.

В четверг, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут дожди, в высокогорье с мокрым снегом,

– спрогнозировал Кибальчич.

Также отметил, что ветер будет северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, в южной части и Крыму днем отдельные порывы, 15 – 17 метров в секунду. Температура ночью 5 – 10 тепла, на Севере 1 – 6 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 4 градуса мороза. Днем в Украине 10 – 17 градусов тепла.

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ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, что в мае в некоторых районах, особенно на Западе, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут наблюдаться заморозки, снежная крупа, мокрый снег.

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