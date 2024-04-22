Где прогнозируют самый большой холод: будут ли еще заморозки и снег весной

Хотя первая половина апреля в Украине была аномально теплой, а температура превысила климатическую норму на 10 – 15 градусов, впрочем, с середины месяца пришло резкое похолодание.

Какой будет погода в Украине, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Кстати Качели и очередные аномалии: чем удивит погода до конца апреля

Снег и мороз еще будут, или уже нет

Вера Балабух отметила, что синоптическая ситуация меняется. Поэтому нас ждут погодные качели и очередные аномалии.

В течение этой недели погоду будут предопределять арктические воздушные массы. Они ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную, – станет существенно ниже нормы. Впрочем, минимальная, несмотря на такой мощный поток холода, останется почти в пределах нормы.

В некоторых районах, особенно на Западе Украины, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут наблюдаться заморозки, снежная крупа, мокрый снег,

– рассказала эксперт.

Однако, заметила Балабух, такая погода является типичной для этого периода года. Как раз нетипичными являются такие очень высокие, практически летние температуры, которые были в начале апреля.

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С чем была связана аномальная жара

Эксперт отметила, что первая половина апреля 2024 года в Украине была аномально теплой. Особенно удивила погода в конце марта и в начале этого месяца.

Максимальная температура воздуха достигала 25 и даже, в отдельных районах, 29 градусов тепла. Она была на 10 – 15 градусов выше климатической нормы.

Интересно, что обычно такая температура характерна для летних месяцев.

Была обусловлена мощным выносом субтропического воздуха, который принес в наше государство не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.

Какая будет погода в мае

Балабух отметила, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины. Между тем на остальной территории нашего государства – в пределах нормы.