Где снова будут дожди, ждать ли сильных ливней: прогноз погоды на 6 мая
Погода в Украине во вторник, 6 мая, будет дождливой. Также в большинстве областей прохладно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 6 мая
Так, 6 мая в Украине будет облачно. Будут идти умеренные, на Севере небольшие кратковременные дожди. Только на Востоке и Юго-Востоке без осадков.
Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях юго-западный. Порывы 5 – 10 метров на секунду.
Ночью +8 – +13, но в северных областях прохладнее, в частности, +4 – +9 градусов. Днем преимущественно +11 – +16. Только на Востоке и Юго-Востоке пригреет до +20 – +25 градусов.
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Прогноз погоды на 6 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +13 – +15
- Ужгород +13 – +15
- Львов +12 – +14
- Ивано-Франковск +12 – +14
- Тернополь +12 – +14
- Черновцы +12 – +14
- Хмельницкий +12 – +14
- Луцк +12 – +14
- Ровно +12 – +14
- Житомир +12 – +14
- Винница +12 – +14
- Одесса +20 – +22
- Николаев +20 – +22
- Херсон +22 – +24
- Симферополь +22 – +24
- Кропивницкий +15 – +17
- Черкассы +13 – +15
- Чернигов +13 – +15
- Сумы +13 – +15
- Полтава +13 – +15
- Днепр +20 – +22
- Запорожье +22 – +24
- Донецк +24 – +26
- Луганск +22 – +24
- Харьков +20 – +22