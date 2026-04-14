Циклон принесет ухудшение погоды уже на этой неделе: синоптик рассказал, что ждать

Погода в Украине испортится в конце недели из-за усиления влияния циклонов. Дневные максимумы несколько снизятся по сравнению с предыдущими днями.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии для "Телеграф".

Когда испортится погода?

По словам синоптика, еще до 16 апреля в Украине температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла. Несмотря на комфортные значения, в ночные и утренние часы будет сохраняться угроза заморозков 0 – 3 градусов.

Среднесуточная температура постепенно повысится и войдет в климатическую норму,

– пояснил он.

В то же время Виталий Постригань предупредил, что уже с 17 апреля ожидается увеличение облачности и дождь, который будет выпадать местами. Все из-за усиления влияния циклонов с атмосферными фронтами с юго-запада.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем она будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Он добавил, что заморозки в воздухе во второй половине апреля происходят раз в 2 – 5 лет.

