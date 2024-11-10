Значительные дожди, снег и до -8 градусов: какой будет погода на следующей неделе

В Украине сохранится классическая осенняя погода, с небольшими заморозками ночью и плюсовыми температурами днем. Впрочем, местами будут идти дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Обратите внимание Зимой возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог

Погода на неделю

Метеоролог писал, что в первой половине недели погодные условия будут формироваться под влиянием малоподвижного антициклона. Поэтому существенные осадки не предвидятся. Ожидается близкая к норме температура, однако, местами ниже нормы на 2 – 4 градуса.

По словам Кибальчича, начиная с четверга атмосферное давление начнет заметно снижаться. Активизируются атмосферные фронтальные разделы с юга и северо-запада.

Они принесут в большинство регионов страны дожди, на Западе, Севере и Востоке с мокрым снегом. В Крыму и Приазовье пройдут местами значительные осадки,

– отметил синоптик.

Кроме того, течение недели могут наблюдаться туманы, что приведут к ухудшению дальности видимости в отдельных регионах до 200 – 500 метров.

Прогноз на 11 – 17 ноября