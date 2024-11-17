Будут ли сильные морозы и снегопады на следующей неделе

На выходных в Украину снова пришло потепление. Осадки прекратились. Впрочем, ожидается, что уже вскоре часть областей снова накроют дожди и снег.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег и мороз в Украине

Синоптик отметила, что со среды в Украине ожидается изменение синоптической ситуации.

По предварительным прогнозам, 19 ноября в восточных, ночью в большинстве центральных, северо-восточных областей и на Закарпатье, 20 ноября в западных и северных областях дождь с переходом в мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха на Юге ночью +1 – +7 градусов, днем +6 – +12. Между тем на остальной территории от +3 до -3 градусов и +3 – +8 градусов соответственно. Только на Западе 20 ноября около 0 градусов.

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В Карпатах 19 ноября ночью небольшой снег, днем без осадков. В течение 20 ноября ожидается умеренный снег. Температура воздуха ночью -1 – -6, днем от -4 до +2 градусов.

Согласно консультативному прогнозу, 21 – 23 ноября уже на большей части территории мокрый снег и дождь. 24 ноября в восточных, северо-восточных областях, днем на Закарпатье, 25 ноября в западных областях небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, 21 – 22 ноября ночью и днем от +3 до -3 градусов. На Западе -1 – -6 градусов. В южных и восточных областях +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов.

23 – 25 ноября ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Отметила, в ближайшей синоптической перспективе сильные морозы в Украине еще не ожидаются.