Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг і мороз в Україні

Синоптикиня зазначила, що з середи в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.

За попередніми прогнозами, 19 листопада у східних, вночі в більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях дощ з переходом у мокрий сніг. На решті території без опадів.

Температура повітря на Півдні вночі +1 – +7 градусів, вдень +6 – +12. Тим часом на решті території від +3 до -3 градусів і +3 – +8 градусів відповідно. Лише на Заході 20 листопада близько 0 градусів.

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У Карпатах 19 листопада вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Протягом 20 листопада очікується помірний сніг. Температура повітря вночі -1 – -6, вдень від -4 до +2 градусів.

Згідно з консультативним прогнозом, 21 – 23 листопада вже на більшій частині території мокрий сніг та дощ. 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, 21 – 22 листопада вночі та вдень від +3 до -3 градусів. На Заході -1 – -6 градусів. У південних і східних областях +1 – +7, вдень 21 листопада +7 – +12 градусів.

23 – 25 листопада вночі -4 – -10 градусів, вдень 0 – -5 градусів, на Півдні та Сході країни вночі 0 – -6 градусів, вдень 0 – +6 градусів,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Наголосила, у найближчій синоптичній перспективі сильні морози в Україні ще не очікуються.