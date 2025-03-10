Сильные дожди и шквальный ветер накроют часть Украины: где и сколько дней будет непогода

В части Украины значительно ухудшится погода. Пройдут дожди и усилится ветер. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Со второй половины дня 10 марта и в течение 11 – 12 марта в Карпатах будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье – 25 метров в секунду.

Днем 11 марта и в течение суток 12 марта на Закарпатье и в Карпатах будут идти значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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В Карпатах и на Закарпатье будет непогода / Скриншот с Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах 22 – 42 миллиметров, в Карпатах местами возможно 50 – 74 миллиметра, что меньше нормы. Специалисты отмечают, март в Украине всегда преимущественно сухой месяц.

Средняя месячная температура в марте прогнозируется в пределах +1 – +7. В целом это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Кстати, представитель Укргидрометцентра заметила, что для марта характерна любая погода, – может быть как -20, так и +20 градусов. Ведь месяц на пересечении холодного и теплого сезонов.

"Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов. Но тенденция последних лет сохраняется в том, что все же преимущественно плюсовые значения становятся. И у нас большинство месяцев выше климатической нормы", – отметила синоптик.

Прогноз погоды на трое суток