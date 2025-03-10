Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. З другої половини дня 10 березня й упродовж 11 – 12 березня у Карпатах будуть пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а на високогір'ї – 25 метрів на секунду.

Удень 11 березня й протягом доби 12 березня на Закарпатті й у Карпатах йтимуть значні дощі. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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У Карпатах і на Закарпатті буде негода / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, очікується, що місячна кількість опадів буде в межах 22 – 42 міліметрів, у Карпатах подекуди можливо 50 – 74 міліметри, що менше за норму. Фахівці наголошують, березень в Україні завжди переважно сухий місяць.

Середня місячна температура у березні прогнозується в межах +1 – +7. Загалом це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

До речі, представниця Укргідрометцентру зауважила, що для березня характерна будь-яка погода, – може бути як -20, так і +20 градусів. Адже місяць на перетині холодного й теплого сезонів.

"Тож можуть бути дуже такі великі амплітуди, якщо дивитися на архівні показники, як від мінусів, так і до плюсів. Але тенденція останніх років зберігається в тому, що все ж таки переважно плюсові значення стають. І в нас більшість місяців вище кліматичної норми", – зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на три доби