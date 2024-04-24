+30 градусов: будет ли еще сильная жара весной
В этом году первая половина апреля порадовала аномальной жарой. Кое-где даже пригрело до почти 30 градусов. Впрочем, с середины месяца значительно похолодало.
Ждать ли еще аномальной жары весной, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
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Аномальная жара еще будет весной, или уже нет
Метеоролог отметила, надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за 5 суток.
Когда же речь идет о большем сроке, то можно говорить только о тенденциях, то, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.
Согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны. Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на юге страны,
– подчеркнула Вера Балабух.
Кстати, эксперт заметила, что температура, которая наблюдалась в первой половине апреля, характерна для летних месяцев. Она была заказана мощным выносом субтропического воздуха, что принес в Украину не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.
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Какая будет погода в мае
- Спикер отметила, что по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины.
- Между тем на остальной территории – в пределах нормы.
- Также метеоролог ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны.
- Так, Вера Балабух отметила, что это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины.
- Объяснила: "Средняя температура мая на значительной территории страны – в пределах 15 – 18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов".