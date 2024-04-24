+30 градусов: будет ли еще сильная жара весной

В этом году первая половина апреля порадовала аномальной жарой. Кое-где даже пригрело до почти 30 градусов. Впрочем, с середины месяца значительно похолодало.

Ждать ли еще аномальной жары весной, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Метеоролог отметила, надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за 5 суток.

Когда же речь идет о большем сроке, то можно говорить только о тенденциях, то, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.

Согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны. Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на юге страны,

– подчеркнула Вера Балабух.

Кстати, эксперт заметила, что температура, которая наблюдалась в первой половине апреля, характерна для летних месяцев. Она была заказана мощным выносом субтропического воздуха, что принес в Украину не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.

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