Когда в Украине будет потепление: в каких областях до +14 градусов

В ближайшие дни сильных морозов еще не будет. Более того, вскоре снова ожидается потепление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ориентировочный прогноз погоды на картах Укргидрометцентра.

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Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали, что в течение суток 6 декабря в Украине от -3 до +2 градусов. Только на Юге днем +2 – +7.

На выходных в южной части ночью +1 – +6, днем +4 – +9, а в оккупированном Крыму даже до +13 градусов. Между тем на остальной территории ночью и днем 0 – +5 градусов. Ночью 7 декабря от -3 до +2 градусов.

В Карпатах 6 декабря -3 – -9 градусов, 7 и 8 декабря ночью 0 – -5, днем около 0 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 9 – 10 декабря морозы не ожидаются даже ночью, – в большинстве областей +2 – +4 градуса, в южных – до +7.

Днем преимущественно до +6. Впрочем, в части областей значительно больше. На Юге даже до +14 градусов.

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Кстати, накануне Наталья Птуха на брифинге в Media Center Ukraine рассказала, что во второй декаде декабря возможно повышение температуры воздуха на Юге.

"Декабрь, по расчетам, ожидаем в пределах нормы. Видим, что первая декада у нас в пределах нормы, но поскольку территория у нас большая, и есть предпосылки, что во второй декаде, с прохождением циклонов с юго-запада, могут быть повышения в южных регионах. То, возможно, в южных регионах даже немного снова будут выше температурные показатели", – отмечала синоптик.

Также представитель Укргидрометцентра рассказывала, что сильные морозы в декабре пока не ожидаются. Однако не стоит исключать, что заливы холода возможны.