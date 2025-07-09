Разница более чем в 20 градусов: в Украине прогнозируют сильные перепады температуры

Синоптики предупреждали, что в части областей Украины снизится температура. Ожидаются сильные перепады. Так, пока в одних будет сильная жара до +38 градусов, в других температура днем может достигать +16 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

В среду, 9 июля, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях будет +20 – +27 градусов. Далее, днем 10 июня, ожидается уже от +16 до +23 градусов.

Тем временем на остальной территории Украины будет +29 – +34 градуса. В восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.

Поэтому днем четверга на Закарпатье, по прогнозу на картах, может быть только +16 – +18 градусов. В то же время в Донецкой области +35 – + 37 градусов.

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Перепады температуры 10 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра рассказывала, что в целом перепад более чем 10 градусов может быть.

Наталья Птуха отмечала, что во второй половине недели по Юго-Востоку могут быть высокие температурные значения по +35 градусов, одновременно в западных областях в дневные часы, во время дождя, около +20 градусов.

Даже в пределах одного дня по территории Украины может быть перепад температуры на 15 градусов в разных городах в одно время,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

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Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях, а также в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.

Абсолютный минимум составлял +2 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов. А на высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.