Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

У середу, 9 липня, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях буде +20 – +27 градусів. Далі, удень 10 червня, очікується вже від +16 до +23 градусів.

Тим часом на решті території України буде +29 – +34 градуси. У східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях сильна спека, зокрема, +35 – +38 градусів.

Тож удень четверга на Закарпатті, за прогнозом на картах, може бути лише +16 – +18 градусів. У той самий час на Донеччині +35 – +37 градусів.

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Перепади температури 10 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що загалом перепад більш ніж 10 градусів може бути.

Наталія Птуха зазначала, що у другій половині тижня по Південному Сходу можуть бути високі температурні значення по +35 градусів, водночас у західних областях у денні години, під час дощу, близько +20 градусів.

Навіть у межах одного дня по території України може бути перепад температури на 15 градусів у різних містах в один час,

– наголосила представниця Укргідрометцентру.

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Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму місцями +10 – +13 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.