Мокрый снег и дожди накроют большинство областей Украины: когда и как долго будут осадки

В Украине снова ожидаются дожди и мокрый снег. Сильные осадки синоптики пока не прогнозируют. Однако в части областей такая погода будет держаться несколько дней подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет снег и дожди в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют, что 28 февраля в западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях пройдет дождь, кое-где со снегом. Дали, в первые весенние выходные, 1– 2 марта, в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, будет небольшой мокрый снег и дождь.

Кстати, на Северо-Востоке и Востоке местами на дорогах гололедица. Ветер в Украине южный и юго-восточный, 5– 10 метров в секунду.

Температура в восточных, 28 февраля также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью -6– -14 градусов. Днем от -4 до +1. Тем временем на остальной территории ночью 0– -7 градусов, на Западе от +3 до -2 градусов, днем +1– +7.

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Прогноз погоды на 28 февраля.– 2 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

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