Когда в Украине снова будет потепление
В Украину пришло значительное похолодание. Температура воздуха резко снизилась. Впрочем, потепление в декабре еще возможно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.
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Будет ли еще потепление
Синоптики прогнозировали, что 14 декабря без осадков. Только в Карпатах днем будет идти небольшой снег. Ночью -9 – -14 градусов, днем -1 – -6 градусов. Впрочем, на Юге и крайнем Западе ночью -3 – -9, днем от -2 до +3 градусов.
Уже в следующие двое суток морозы, вероятно, ослабнут. Так, ночью и днем ожидается от -5 до +2 градусов. Днем 16 декабря в Украине, кроме Юго-Востока, +1 – +6 градусов.
Также 15 – 16 декабря будет идти небольшой и умеренный снег. На юге, днем понедельника и на Западе преимущественно дождь. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 12 метров в секунду, днем воскресенья на Западе, в понедельник в Украине, кроме Востока, порывы 15 – 20 метров в секунду.
Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах 18 декабря, по всей Украине даже ночью могут снова быть "плюсы", хоть и небольшие. Днем максимум до +8 градусов.
Погода на январь 2025 года
- Метеоролог Вера Балабух рассказала, что в последние годы зимы в Украине стали значительно теплее, чем в 1960 – 1980 годах. Особенно теплым стал январь. Так, температура воздуха повысилась примерно на 3 градуса. ожидается, что в 2025 году вырастет еще на 2.
- "Это плюс 5 градусов, – практически такая температура, как наблюдается в конце ноября", – отметила эксперт.
- Заметила, если говорить о Киеве, температура может быть в пределах плюс-минус 5 градусов. Однако, это не означает, что обязательно в течение всего периода будут такие высокие показатели. Речь идет о так называемых климатических прогнозах.
- "Это свидетельствует о том, какая погода будет преобладать в течение этого периода. Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее", – отметила Вера Балабух.