Циклон принесет в Украину грозовые дожди и похолодание: какая погода ожидается на этой неделе

На погоду на следующей неделе в Украине будут влиять циклон и атмосферные фронты, приходящие с севера Европы. Именно поэтому в основном будет преобладать прохлада и дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

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Какую погоду ожидать на этой неделе?

В понедельник, 6 июля, ночью возможны небольшие дожди местами в западных областях. Днем с грозой их прогнозируют на севере Левобережья. Температура воздуха ночью составит +10…+16 градусов, а днем потеплеет до +21...+26 градусов. В то же время на юге и в Закарпатье температура поднимется до +31 градуса.

Во вторник, 7 июля, в дневные часы грозовые дожди охватят западные области, а также Одесскую, Николаевскую и Винницкую области. Во время гроз возможно усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду. На западе и севере ночью ожидается +9…+14 градусов, а днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, в других областях днем +26...+32 градуса.

В среду, 8 июля, под влиянием циклона из Прибалтики дожди охватят почти всю страну. Ночью их прогнозируют на западе и юге, днем – на большей части территории. Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. Прохладнее всего будет на западе и севере – ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. В то время как на юго-востоке и в Крыму воздух прогреется до +27...+32 градусов.

В четверг, 9 июля, сохранится нестабильная погода. Для большинства регионов прогнозируются небольшие и умеренные дожди. Днем местами они возможны с грозами и шквалами со скоростью 15–20 метров в секунду. Значительные осадки обойдут только Одесскую область и Закарпатье. Температура воздуха ночью на западе и севере будет в пределах +8…+13 градусов, днем несколько теплее – +17…+22 градуса. В остальных областях днем ожидается +21…+26 градусов, а в Крыму местами +28…+30 градусов.

В пятницу, 10 июля, дожди пройдут в северных, центральных и северо-западных областях. Днем в южных и западных регионах местами ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах +8…+14 градусов, а днем – +18…+23 градусов. На юге, в Донбассе и Закарпатье потеплеет до +23…+28 градусов.

В субботу, 11 июля, дождливая, а местами грозовая погода сохранится преимущественно в северной части страны. Температура воздуха ночью составит +10…+16 градусов, а днем потеплеет до +24…+29 градусов.

В воскресенье, 12 июля, днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозовые, в северных областях. Столбики термометров ночью будут в пределах +11...+16 градусов, а днем покажут +25...+30 градусов. В то же время на северо-востоке будет прохладнее – +20...+25 градусов.

Ранее синоптики объясняли, что температура воздуха зависит от рельефа и облачности. В низинах ночью будет несколько прохладнее, а в районах с большей облачностью днем воздух будет прогреваться слабее.