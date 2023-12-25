До +14: перед Новым годом в Украине снова потеплеет

Осталась неделя до Нового года. Впрочем, в ближайшие дни сильных морозов еще не будет. Более того, пригреет вплоть до +14 градусов.

Когда в Украине снова потеплеет, рассказали в Укргидрометцентре. Синоптики также спрогнозировали, какая будет погода в ближайшие трое суток, передает 24 Канал.

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Когда ждать потепления

Днем Рождества в Украине ожидается умеренный мокрый снег с переходом в дождь. Во вторник, 26 декабря, на Востоке, ночью и на Западе, днем в северной части небольшой дождь. На остальной территории, а 27 декабря уже в большинстве областей без существенных осадков.

На дорогах Украины местами гололедица. Порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат – 25 – 30.

Потепление ожидается уже во вторник. Так, может пригреть даже до +14.

Температура 25 декабря ночью 0 – 5 мороза, на Западе страны, 26 – 27 декабря в большинстве областей 0 – 6 тепла. Днем 1 – 9 тепла, в западной части, 26 декабря в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, 6 – 14 градусов тепла,

– спрогнозировали синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 26 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

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