В каких областях на Николая пойдет снег, где будет до -10 градусов
На День Святого Николая, 6 декабря, осадки ожидаются по всей Украине. В большинстве областей будет идти снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на Николая, 6 декабря
По прогнозу синоптиков, 6 декабря в большинстве областей будет идти небольшой снег. Днем на Юге с дождем.
Также в Укргидрометцентре отмечали, что 4 – 6 декабря ночью 0 – -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Впрочем, в Карпатах -5 – -10 градусов ночью и от -2 до +1 градуса днем.
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Погода на январь 2025 года
- В последние годы зимы в Украине стали значительно теплее, чем в 1960 – 1980-х. Об этом рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
- Метеоролог отметила, особенно теплым в Украине стал январь. В частности, температура повысилась примерно на 3 градуса. Ожидается, что в 2025-м вырастет еще на 2.
- "Это плюс 5 градусов, – практически такая температура, как наблюдается в конце ноября", – отметила Вера Балабух.
- Эксперт добавила, если говорить о Киеве, температура воздуха может быть в пределах плюс-минус 5 градусов. В то же время отметила, это не означает, что обязательно в течение всего периода будут такие высокие температурные показатели. Речь идет о так называемых климатических прогнозах.
- "Это свидетельствует о том, какая погода будет преобладать в течение этого периода. Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее", – отметила Вера Балабух.
- Заметим, ранее в интервью 24 Каналу метеоролог отмечала, ожидается, что эта зима в Украине будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может превысить норму на 2 градуса. Однако резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.