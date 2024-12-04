В каких областях на Николая пойдет снег, где будет до -10 градусов

На День Святого Николая, 6 декабря, осадки ожидаются по всей Украине. В большинстве областей будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на Николая, 6 декабря

По прогнозу синоптиков, 6 декабря в большинстве областей будет идти небольшой снег. Днем на Юге с дождем.

Также в Укргидрометцентре отмечали, что 4 – 6 декабря ночью 0 – -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Впрочем, в Карпатах -5 – -10 градусов ночью и от -2 до +1 градуса днем.

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Прогноз погоды на Николая \ Скриншот с Укргидрометцентра

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