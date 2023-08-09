Жары не будет: в Украине затянется прохладная и дождливая погода
Источник:Укргидрометцентр
В начале недели по части областей снизилась температура. Любопытно, что значительного потепления синоптики пока не прогнозируют. Снова дожди и грозы.
Где снова будет лить, какая будет температура в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.
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Какой погоды ждать в ближайшее время
В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 9 августа в центральных и северных областях днем на Северо-Востоке и на крайнем Западе, а 10 августа в западной части возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины – без осадков.
Температура воздуха не изменится. Так, согласно картам, в среду на Западе только +18...+22 градуса, на Севере максимум +26. Только на Юге и Востоке +25...+30.
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Интересно, что уже в пятницу температура может снизиться еще больше. Ночью в западных областях вообще ожидается +10…+12 градусов.
Заметим, что днем в большинстве областей +20…+24. Так что 30 градусов, вероятно, не будет даже в южных и восточных регионах. Преимущественно там до +28.
Интересно, что 12 августа по всей Украине, может быть, уже будет сухо. Однако, снова без сильной жары.
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