Жары не будет: в Украине затянется прохладная и дождливая погода

В начале недели по части областей снизилась температура. Любопытно, что значительного потепления синоптики пока не прогнозируют. Снова дожди и грозы.

Где снова будет лить, какая будет температура в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.

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Какой погоды ждать в ближайшее время

В Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 9 августа в центральных и северных областях днем на Северо-Востоке и на крайнем Западе, а 10 августа в западной части возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины – без осадков.

Температура воздуха не изменится. Так, согласно картам, в среду на Западе только +18...+22 градуса, на Севере максимум +26. Только на Юге и Востоке +25...+30.

Интересно Последний раз такая жара была 13 лет назад: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Прогноз погоды на 9 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что уже в пятницу температура может снизиться еще больше. Ночью в западных областях вообще ожидается +10…+12 градусов.

Заметим, что днем в большинстве областей +20…+24. Так что 30 градусов, вероятно, не будет даже в южных и восточных регионах. Преимущественно там до +28.

Интересно, что 12 августа по всей Украине, может быть, уже будет сухо. Однако, снова без сильной жары.

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Ориентировочный прогноз на 11 августа / Скриншот из Укргидрометцентра