Будет лить несколько суток подряд: в Украине пройдут умеренные дожди

На этой неделе в Украине будет дождливая погода. Так что перед выходом на улицу прихватите с собой зонтик.

Синоптики спрогнозировали, где и когда именно ждать дождей. Заметили, что осадки будут умеренными.

Обратите внимание В каких областях на этой неделе ожидается снег

Украину накроют дожди

Во вторник в части областей будет дождь. Дальше осадки пройдут уже по всей Украине.

24 октября в северо-восточной части, днем и на Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В последующие двое суток в Украине пройдут умеренные дожди,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Добавили, что ночью и утром 24 октября в западных областях местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. В среду в Украине, в четверг на Левобережье местами 15 – 20 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

На Юге ночью 8 – 14 градусов, днем еще 16 – 22. Тем временем на остальной территории в темное время суток 5 – 12, 25 октября в восточных и северо-восточных областях уже 0 – 4 тепла, днем 10 – 16, 26 октября на Северо-Востоке страны всего 6 – 11 градусов.

Заметим, что, согласно прогнозам на картах, дожди в Украине будут по меньшей мере до 28 октября.

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Ориентировочный прогноз погоды на 28 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в отдельных районах в течение недели дажеможет выпасть. Кроме того, из-за высокой температуры не исключены и локальные грозы.