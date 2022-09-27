Уже "плюс", но снег еще лежит: какая погода в Карпатах

27 сентября 2022 , 11:21
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Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах потеплело, но на вершинах до сих пор лежит снег. Погода облачная и туманная. Туристы все еще должны быть внимательны, планируя поход в горы.

Несмотря на незначительное потепление, в горах все еще облачно и туманно. На горе Поп Иван Черногорский лежит снег, поэтому вершина необычно для этой поры зимне-сказочная.

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По состоянию на 09:00, 27 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 6 метров в секунду, температура воздуха +3°С,
– сообщили работники спасательной станции.

Предварительно ГСЧС предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах и просили туристов следить за прогнозом синоптиков. В то же время вершина Поп Иван выглядела необыкновенно красиво, как космическая станция.

Необычная погода для сентября в Карпатах

  • В Карпатах бурлит непогода, снега насыпало выше колен. По прогнозам – такая погода до воскресенья. Поэтому туристов просят воздержаться от путешествий.
  • Первый снег на вершинах Карпат выпал 18 сентября.
  • 21 сентября в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели впервые в истории зафиксировали снежную лавину в сентябре.

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Автор: Анастасія Лукашевська