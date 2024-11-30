Зима начнется с туманов и морозов: какой будет погода 1 декабря
30 ноября 2024, 14:30Читати новину українською
Погода в воскресенье, 1 декабря, будет преимущественно облачной. В большинстве областей ожидаются туманы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Чем удивит погода в Украине 1 декабря
Так, 1 декабря в Украине осадков не прогнозируется. По всей стране, кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью и днем будет колебаться в пределах от -2 до +3. Ночью в Карпатах +1...+6 мороза, днем в западных областях и на крайнем Юге страны +3...+8.
Температура в крупных городах
- Киев +1...+3
- Ужгород +7...+9
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +3...+5
- Луцк +4...+6
- Ровно +3...+5
- Житомир 0...+2
- Винница -1...+1
- Одесса +3...+5
- Николаев +3...+5
- Херсон +3....+5
- Симферополь +3...+5
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -1...+1
- Сумы -1...+1
- Полтава -1...+1
- Днепр -1...+1
- Запорожье +1....+3
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков -1...+1
Погода в Украине 1 декабря 2024 года / Фото Укргидрометцентр