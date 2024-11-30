Зима начнется с туманов и морозов: какой будет погода 1 декабря

30 ноября 2024, 14:30
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Автор: Дмитрий Усик

Погода в воскресенье, 1 декабря, будет преимущественно облачной. В большинстве областей ожидаются туманы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Чем удивит погода в Украине 1 декабря

Так, 1 декабря в Украине осадков не прогнозируется. По всей стране, кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться в пределах от -2 до +3. Ночью в Карпатах +1...+6 мороза, днем в западных областях и на крайнем Юге страны +3...+8.

Температура в крупных городах

  • Киев +1...+3
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +4...+6
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +3...+5
  • Житомир 0...+2
  • Винница -1...+1
  • Одесса +3...+5
  • Николаев +3...+5
  • Херсон +3....+5
  • Симферополь +3...+5
  • Кропивницкий -1...+1
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Днепр -1...+1
  • Запорожье +1....+3
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -1...+1

Погода в Украине 1 декабря 2024 года / Фото Укргидрометцентр