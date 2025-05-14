Мокрый снег и шквальный ветер: Карпаты накроет непогода 15 мая
- 15 мая в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 17 – 22 м/с.
- Непогода также затронет Киев и область, где порывы ветра будут достигать 15 – 18 м/с, объявлен І уровень опасности.
В четверг, 15 мая, в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о значительных осадках в виде дождя и мокрого снега.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Смотрите также Дожди, шквальный ветер и снижение температуры: прогноз погоды в Украине на 15 мая
Какой будет погода в Карпатах 15 мая
В четверг, 15 мая, в Карпатах ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным Укргидрометцентра, порывы ветра в горах будут достигать 17 – 22 метров в секунду.
Будьте осторожны на открытых территориях и учитывайте погодные условия при планировании поездок и рабочих задач,
– отмечают в ГСЧС.
Непогода также затронет и другие регионы Украины. В частности в Киеве и области порывы ветра будут достигать скорости 15 – 18 метров в секунду. Из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности.
К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что холодная погода в Украине связана с поступлением холодной воздушной массы из северных широт. В то же время, по ее словам, пока рано говорить о каких-то сильных аномалиях.