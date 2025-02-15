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24 Канал Новости Украины Морозы до -17 и небольшие снегопады: прогноз погоды на 16 февраля
15 февраля, 15:13
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Морозы до -17 и небольшие снегопады: прогноз погоды на 16 февраля

Дмитрий Усик

В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается облачная погода. Ожидаются сильные морозы, которые местами могут достигать до -17 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 16 февраля

Так, синоптики прогнозируют, что в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до -9...-14, в Карпатах возможно снижение до -17. Днем отметки термометра покажут -2...-7. В западных, южных областях и в Крыму ночью -6...-11, днем от -4 до +1.

Температура в областных центрах

  • Киев -6...-4
  • Ужгород 0...+2
  • Львов 0...-2
  • Ивано-Франковск -1...+1
  • Тернополь -3...-1
  • Черновцы -1...+1
  • Хмельницкий -3...-1
  • Луцк -3...-1
  • Ровно -3...-1
  • Житомир -5...-3
  • Винница -3...-1
  • Одесса -1...+1
  • Николаев -1...+1
  • Херсон 0...-2
  • Симферополь 0...-2
  • Кропивницкий -4...-2
  • Черкассы -4...-2
  • Чернигов -6...-4
  • Сумы -7...-5
  • Полтава -7...-5
  • Днепр -5...-3
  • Запорожье -3...-1
  • Донецк -7...-5
  • Луганск -7...-5
  • Харьков -7...-5

Погода на 16 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра