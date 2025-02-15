15 февраля, 15:13
Морозы до -17 и небольшие снегопады: прогноз погоды на 16 февраля
В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается облачная погода. Ожидаются сильные морозы, которые местами могут достигать до -17 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 16 февраля
Так, синоптики прогнозируют, что в Украине, кроме юга и юго-востока, пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до -9...-14, в Карпатах возможно снижение до -17. Днем отметки термометра покажут -2...-7. В западных, южных областях и в Крыму ночью -6...-11, днем от -4 до +1.
Температура в областных центрах
- Киев -6...-4
- Ужгород 0...+2
- Львов 0...-2
- Ивано-Франковск -1...+1
- Тернополь -3...-1
- Черновцы -1...+1
- Хмельницкий -3...-1
- Луцк -3...-1
- Ровно -3...-1
- Житомир -5...-3
- Винница -3...-1
- Одесса -1...+1
- Николаев -1...+1
- Херсон 0...-2
- Симферополь 0...-2
- Кропивницкий -4...-2
- Черкассы -4...-2
- Чернигов -6...-4
- Сумы -7...-5
- Полтава -7...-5
- Днепр -5...-3
- Запорожье -3...-1
- Донецк -7...-5
- Луганск -7...-5
- Харьков -7...-5
Погода на 16 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра