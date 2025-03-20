Весеннее тепло возвращается: прогноз погоды на 20 марта

Согласно прогнозу синоптиков в среду, 20 марта, во многих регионах ожидается теплая весенняя погода. Также в течение суток будет сохраняться переменная облачность, осадков не ожидается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 20 марта

В среду, 20 марта, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и более теплая воздушная масса, которая будет поступать с северо-запада, поэтому во многих регионах ожидается комфортная весенняя температура.

Также синоптики прогнозируют в этот день переменную облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно западным и северо-западным со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от +1 до -4 градусов, а в Карпатах столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +7...+12 градусов.

К слову, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что после 20 марта погода в Украине будет все теплее. Однако резкого потепления до +20 градусов не ожидается.

Какой будет температура в крупных городах

Киев +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +9...+11;

Запорожье +9...+11;

Донецк +9...+11;

Луганск +8...+10;

Харьков +8...+10.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра