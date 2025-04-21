Жара до +25 по всей стране, но будут и грозы: прогноз погоды на 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет сохраняться жаркая апрельская погода. Однако в части регионов объявлено штормовое предупреждение из-за интенсивных дождей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики отмечают, что 21 апреля в Украине прогнозируется переменная облачность.

На большей части страны без осадков, однако днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться +8...+13, днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17...+22.

Обратите внимание! 22 апреля днем на Закарпатье и Прикарпатье днем на Закарпатье и Прикарпатье штормовое предупреждение из-за грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +21...+23;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +22...+24;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +23...+25;

Одесса +18...+20

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +23...+25;

Днепр +21...+23;

Запорожье +19...+21;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.

Прогноз погоды на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра