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24 Канал Новости Украины Жара до +25 по всей стране, но будут и грозы: прогноз погоды на 22 апреля
21 апреля, 17:16
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Жара до +25 по всей стране, но будут и грозы: прогноз погоды на 22 апреля

Дмитрий Усик
Основні тези
  • 22 апреля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +25, но в некоторых регионах прогнозируют грозы и объявлено штормовое предупреждение.
  • В Закарпатье и Прикарпатье днем возможны кратковременные дожди с грозами, объявлен желтый уровень опасности.
  • Температура ночью от +8 до +13, днем от +21 до +26, в Карпатах и на побережье морей +17...+22.

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет сохраняться жаркая апрельская погода. Однако в части регионов объявлено штормовое предупреждение из-за интенсивных дождей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики отмечают, что 21 апреля в Украине прогнозируется переменная облачность.

На большей части страны без осадков, однако днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться +8...+13, днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17...+22.

Обратите внимание! 22 апреля днем на Закарпатье и Прикарпатье днем на Закарпатье и Прикарпатье штормовое предупреждение из-за грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +22...+24;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +19...+21;
  • Кропивницкий +23...+25;
  • Черкассы +23...+25;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +19...+21;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.

Прогноз погоды на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра