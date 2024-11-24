Морозы до -5, гололед, но без снега: какой будет погода на 25 ноября

24 ноября 2024, 14:32
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Автор: Анжелика Байбак

Погода в понедельник, 25 ноября, днем будет теплой и сухой, хотя ночью ожидаются морозы до -5 градусов. На дорогах также возможен гололед, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Днем синоптики обещают облачную погоду, но с прояснениями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. На всей территории страны будет сухо и без осадков. Лишь ночью в Карпатском регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В то же время на Востоке и Юге страны ветер будет северный, и местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью на территории Украины ожидаются серьезные морозы. Так, столбики термометров опустятся до -5 градусов, а местами – и до -7. В то же время на Западе ночные морозы не прогнозируются – там температура будет около 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться около +2...+3 градусов. Несколько теплее будет на Западе и Юге – до +7.

Температура в крупных городах

  • Киев 0...+2;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +4...+6;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +4...+6;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +5...+7;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир 0...+2;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +3....+5;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы 0...+2;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр +1...+3;
  • Запорожье +2...+4;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков 0...+2.


Погода в Украине 25 ноября / Карта Укргидрометцентра