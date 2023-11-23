Украину накроют сильные снегопады и гололедица: в каких областях выпадет до полуметра снега

Уже в скором времени зима всерьез заявит о своих правах. Ухудшение погоды прогнозируется 26 – 27 ноября. Украину "накроют" снегопады.

Украинцы предупреждают об опасности. В ряде областей объявили об оранжевом уровне угрозы. В частности, людям рекомендуют воздержаться от путешествий в эти дни.

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Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время,

– отмечают спасатели.

Где прогнозируют снегопады

По данным синоптиков, к снегопадам следует готовиться жителям Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей. Кроме того, сильные мокрый снег и дождь, а местами и гололедица прогнозируют в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Кировоградской;

Николаевской.

Толщина снежного покрова там может достигнуть полуметра.

Тем временем значительные дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

В Украине могут выключать свет

В Центре исследования энергетики предупредили: если температура воздуха существенно опустится, украинцам снова придется привыкать к графикам отключения света. Речь идет о -8...-10. Пока прогнозируют, что свет будут выключать на час – два. Людей просят быть ответственными и экономить электроэнергию.

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – подчеркнули в Укрэнерго.

Дефицит в энергосети был уже 22 ноября. Причин – несколько. В частности, говорится о:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.



Энергетиков перевели в усиленный режим работы



К вечеру 23 ноября в украинской столице существенно ухудшились погодные условия. Энергетиков перевели в усиленный режим работы. В ДТЭК отмечают, что они готовы ликвидировать последствия непогоды, если они будут. В Киеве объявили желтый уровень опасности.