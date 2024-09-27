В некоторых регионах возможны сильные дожди и грозы: какой будет погода в Украине 28 сентября

Погода в Украине в субботу 28 сентября будет отличаться в зависимости от региона. В западной части Украины и на Житомирщине прогнозируют осадки.

Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине на 28 сентября

Ночью на крайнем западе страны, а днем в западных и Житомирской областях будут умеренные дожди и отдельные грозы. Укргидрометцентр отмечает, что на Закарпатье и Львовщине днем местами будут значительные дожди. Между тем на остальной территории – без осадков.

Ветер преимущественно будет южный с переходом на северо-западный в западных областях, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 13 – 18 градусов. А вот днем 23 – 28 градусов, хоть в большинстве западных областях будет прохладнее – 19 – 24 градуса.

Погода в областных центрах

Киев +25...+27;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +23...+25;

Черновцы +25...+27;

Хмельницкий +25...+27;

Луцк +21...+23;

Ровно +22...+24;

Житомир +24...+26;

Винница +26...+28;

Одесса +24...+26;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +25...+27;

Сумы +25...+27;

Полтава +25...+27;

Днепр +26...+28;

Запорожье +25...+27;

Донецк +25...+27;

Луганск +24...+26;

Харьков +25...+27.



Прогноз погоды в Украине на 28 сентября / Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 28 сентября по Киевской области

В столице осадков не прогнозируют. Температура в Киеве ночью составит 16 – 18 градусов, а днем 25 – 27 градусов тепла. Тем временем по области будет 13 – 18 градусов ночью и 23 – 28 градусов днем.