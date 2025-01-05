Мокрый снег, дождь и гололедица: какой будет погода в Украине 6 января

Погода в Украине в понедельник, 6 января, будет ветреной и облачной. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных областях, на дорогах возможна гололедица.

В некоторых регионах температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Украине 6 января

Синоптики прогнозируют облачную погоду. В западных областях ночью и днем по всей Украине возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах во всех регионах, кроме юга, местами будет гололедица.

По всей стране будут наблюдаться порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако днем в западных и южных областях скорость ветра составит до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла.

Какой будет погода в украинских городах

Киев +1...+3;

Ужгород +4...+6;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +5...+7;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +3...+5;

Ровно +3...+5;

Житомир +1...+3;

Винница +1...+3;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +5...+7;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы +1...+3;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава 0...+2;

Днепр +1...+3;

Запорожье +3....+5;

Донецк -1...+1;

Луганск 0...-2;

Харьков -1...+1.



Погода в Украине 6 января / Карта Укргидрометцентра