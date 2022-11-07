Потепление на Западе, туманы и дожди: прогноз погоды на 8 ноября

Завтра, 8 ноября, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Однако без осадков в большинстве областях.

В западных и южных областях синоптики прогнозируют местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

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Температура ночью +1…+6 градусов, днем ​​+7…+12 градусов. В восточных, большинстве центральных и южных областей ночью +2…-3 градуса, днем ​​+4…+9 градусов.

Какая погода будет в городах

Ужгород – +5...+11

Львов – +3...+10

Ивано-Франковск – +5...+12

Тернополь – +8...+12

Черновцы – +5...+12

Хмельницкий – +4...+10

Луцк – +5...+11

Ровно – +5...+11

Житомир – +5...+10

Винница – +5...+8

Одесса – +3...+11

Николаев – 0...+10

Херсон – +3...+6

Симферополь – +2...+9

Кропивницкий – +2...+8

Черкассы – +2...+9

Чернигов – +3...+9

Суммы – +2...+8

Полтава – 0...+8

Днепр – 0...+8



Прогноз погоды на 8 ноября / Карта Windy

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине ожидается похолодание. Ощутимое снижение температуры будет уже на следующей неделе.

Завтра же, по ее прогнозу, на западе Украины станет теплее до +10...+14 градусов.

Самая низкая температура воздуха 8 ноября будет в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской – днем ​​+5...+9 градусов. На остальной территории Украины завтра днем ​​столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов.

Небольшие дожди, по прогнозу Натальи Диденко, пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории – максимум туманы.

Последние новости о погоде в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал уже на 14 – 16 ноября метели на Востоке, Юге и в Центре. Снега может намести до 20 сантиметров.

Другие синоптики прогнозируют, что зимняя погода придет к украинцам с 19 ноября. На Западе, Востоке, Севере и в Центре синоптики чуть ли не каждый день обещают снег.​

За последние 40 лет температура воздуха в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Такую тенденцию наблюдают в январе – феврале.