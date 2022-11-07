Потепление на Западе, туманы и дожди: прогноз погоды на 8 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Завтра, 8 ноября, в Украине будет облачная погода с прояснениями. Однако без осадков в большинстве областях.
В западных и южных областях синоптики прогнозируют местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.
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Температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. В восточных, большинстве центральных и южных областей ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.
Какая погода будет в городах
- Ужгород – +5...+11
- Львов – +3...+10
- Ивано-Франковск – +5...+12
- Тернополь – +8...+12
- Черновцы – +5...+12
- Хмельницкий – +4...+10
- Луцк – +5...+11
- Ровно – +5...+11
- Житомир – +5...+10
- Винница – +5...+8
- Одесса – +3...+11
- Николаев – 0...+10
- Херсон – +3...+6
- Симферополь – +2...+9
- Кропивницкий – +2...+8
- Черкассы – +2...+9
- Чернигов – +3...+9
- Суммы – +2...+8
- Полтава – 0...+8
- Днепр – 0...+8
Прогноз погоды на 8 ноября / Карта Windy
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине ожидается похолодание. Ощутимое снижение температуры будет уже на следующей неделе.
Завтра же, по ее прогнозу, на западе Украины станет теплее до +10...+14 градусов.
Самая низкая температура воздуха 8 ноября будет в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской – днем +5...+9 градусов. На остальной территории Украины завтра днем столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов.
Небольшие дожди, по прогнозу Натальи Диденко, пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории – максимум туманы.Обратите внимание! Метеорологи сообщили об увеличении глобальной температуры воздуха. Это связано с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере. Следовательно, последние 8 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.
Последние новости о погоде в Украине
- Народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал уже на 14 – 16 ноября метели на Востоке, Юге и в Центре. Снега может намести до 20 сантиметров.
- Другие синоптики прогнозируют, что зимняя погода придет к украинцам с 19 ноября. На Западе, Востоке, Севере и в Центре синоптики чуть ли не каждый день обещают снег.
- За последние 40 лет температура воздуха в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Такую тенденцию наблюдают в январе – феврале.