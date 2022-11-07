В західних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага У Києві вдарять морози до -15 градусів: коли чекати на похолодання

Температура вночі +1…+6 градусів, вдень +7…+12 градусів. У східних, більшості центральних та південних областей вночі +2…-3 градуси, вдень +4…+9 градусів.

Яка погода буде в містах

Ужгород – +5...+11

Львів – +3...+10

Івано-Франківськ – +5...+12

Тернопіль – +8...+12

Чернівці – +5...+12

Хмельницький – +4...+10

Луцьк – +5...+11

Рівне – +5...+11

Житомир – +5...+10

Вінниця – +5...+8

Одеса – +3...+11

Миколаїв – 0...+10

Херсон – +3...+6

Сімферополь – +2...+9

Кропивницький – +2...+8

Черкаси – +2...+9

Чернігів – +3...+9

Суми – +2...+8

Полтава – 0...+8

Дніпро – 0...+8



Прогноз погоди на 8 листопада / Карта Windy

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко, попередила, що в Україні очікується похолодання. Відчутне зниження температури буде вже наступного тижня.

Завтра ж, за її прогнозом, на заході України потеплішає до +10...+14 градусів.

Найнижчою температура повітря 8 листопада буде у східних областях, а також у Сумській, Полтавській – вдень +5...+9 градусів. На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9...+13 градусів.

Невеликі дощі, за прогнозом Наталки Діденко, пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території – максимум тумани.

Зверніть увагу! Метеорологи повідомили про збільшення глобальної температури повітря. Це пов'язано зі зростанням концентрації парникових газів в атмосфері. Відтак, останні 8 років стали найтеплішими за всю історію спостережень.

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