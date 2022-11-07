В західних та південних областях синоптики прогнозують місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага У Києві вдарять морози до -15 градусів: коли чекати на похолодання

Температура вночі +1…+6 градусів, вдень +7…+12 градусів. У східних, більшості центральних та південних областей вночі +2…-3 градуси, вдень +4…+9 градусів.

Яка погода буде в містах

  • Ужгород – +5...+11
  • Львів – +3...+10
  • Івано-Франківськ – +5...+12
  • Тернопіль – +8...+12
  • Чернівці – +5...+12
  • Хмельницький – +4...+10
  • Луцьк – +5...+11
  • Рівне – +5...+11
  • Житомир – +5...+10
  • Вінниця – +5...+8
  • Одеса – +3...+11
  • Миколаїв – 0...+10
  • Херсон – +3...+6
  • Сімферополь – +2...+9
  • Кропивницький – +2...+8
  • Черкаси – +2...+9
  • Чернігів – +3...+9
  • Суми – +2...+8
  • Полтава – 0...+8
  • Дніпро – 0...+8


Прогноз погоди на 8 листопада / Карта Windy

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко, попередила, що в Україні очікується похолодання. Відчутне зниження температури буде вже наступного тижня.

Завтра ж, за її прогнозом, на заході України потеплішає до +10...+14 градусів.

Найнижчою температура повітря 8 листопада буде у східних областях, а також у Сумській, Полтавській – вдень +5...+9 градусів. На решті території України завтра вдень стовпчики термометрів блукатимуть поміж +9...+13 градусів.

Невеликі дощі, за прогнозом Наталки Діденко, пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території – максимум тумани.

Останні новини про погоду в Україні

  • Народний синоптик Станіслав Щедрін спрогнозував уже на 14 – 16 листопада хуртовини на Сході, Півдні та Центрі. Снігу може намести аж до 20 сантиметрів.
  • Інші синоптики прогнозують, що зимова погода прийде до українців з 19 листопада. На Заході, Сході, Півночі та в Центрі синоптики ледь не кожного дня обіцяють сніг. ​
  • За останні 40 років температура повітря в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса. Таку тенденцію спостерігають у січні – лютому.