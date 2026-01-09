Полный текст эксклюзивного интервью 24 Канала с Натальей Птухой выйдет на нашем сайте 10 января.

По словам синоптика, это действие активного циклона с Юга. Поэтому в части регионов могут быть сильные морозы и метели, а в других – дожди и плюсовые температуры.

Это классическая физика циклона: он состоит из теплых и холодных секторов. Холодный сектор был над Западом Украины, а теплый сектор – над Юго-Востоком. А вот на границе их столкновения холодного и теплого воздуха – это частично северные и центральные области – образовывались такие смешанные фазы осадков и гололед,

– рассказала Наталья Птуха.

Синоптик объяснила: гололедом называется лед на проводах и на ветвях деревьев. Гололед образуется тогда, когда сверху натекает теплый воздух, а снизу холодный. А потому, если осадки начинаются в высоте в виде дождя, то возле земли они замерзают.

Именно такое явление было в большинстве северных и центральных областей 8 января. Так происходит потому, что холодный воздух тяжелее, теплый – легче.

В пятницу, 9 января, этот циклон уже начал отходить в северо-восточном, даже северном направлении.

По прогнозам, он будет терять свою силу, осадки уже не такие интенсивные.

"10 января, в северных и северо-восточных областях еще будут остаточные процессы в виде небольшого снега. Но основное это то, что за этим циклоном у нас уже происходит заток холодного воздуха из северных широт", – добавила Птуха.

Как работать, когда на улицу невозможно выйти?

Напомним, что из-за такой погоды Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть возможность оставить людей дома – перевести на удаленную работу всех, кого возможно.

Школы в разных регионах продлили каникулы, а некоторые перешли на дистанционку.