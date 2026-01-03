На погоду будет влиять серия атмосферных фронтов. На Юге и в Крыму воздух на выходных прогреется до +10. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в Украине на выходных?

Суббота, 3 января

Снег, местами мокрый, прогнозируют в западных областях 3 января. Также может образоваться туман. Ветер будет дуть с юго-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью ожидается мороз от -1 до -6 градусов, а днем потеплеет до -3...+2 градусов.

На Севере может пройти небольшой снег ночью. Температура будет держаться в пределах от 0 до 5 градусов мороза. Днем погода будет без существенных осадков, мокрый снег прогнозируется только на Сумщине. Местами возможен туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет достигать от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Воздушные потоки будут силой 5 – 10 метров в секунду.

В Центре страны осадков ночью не ожидается, однако утром и днем возможен снег, местами с дождем и туман. Синоптик прогнозирует южный или юго-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Более сильные порывы прогнозируют на Днепропетровщине, там шквалы могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Ночью в центральной части температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет теплее - от 0 до +5 градусов.

В южных регионах ночью осадков не прогнозируют, а днем местами будет небольшой дождь, возможен туман. Ветер ожидается юго-западный, 7 – 12 метров за секунду, временами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров за секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 6 до 11 градусов тепла.

На Востоке дождь с мокрым снегом прогнозируется только днем. На дорогах будет гололедица. Ветер будет достигать 7 – 12 метров в секунду, но местами порывы могут быть 15 – 20 метров в секунду. Ночью температура составит от 2 градусов мороза до +3 градусов. Днем температура прогнозируется от 0 до 5 градусов тепла.

Воскресенье, 4 января

В западной части синоптики прогнозируют небольшой снег днем, а на дорогах – гололедицу. Ожидается ветер с юго-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Днем воздушные потоки будут переменных направлений, силой 1 – 6 метров в секунду. В ночные часы температура будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза, днем может быть от -1 до -6 градусов.

На Севере в воскресенье, 4 января небольшой снег выпадет днем и вечером. На дорогах гололедица. Ветер скоростью 5 – 10 метров в секунду будет дуть с южного направления. Ночью прогнозируют от 7 до 12 градусов мороза, а днем от 2 до 7 градусов мороза.

В центральных областях ночью возможно образование тумана. Днем прогнозируют снег, мокрый снег, а в Днепропетровской области – с дождем. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Ночью ветер будет дуть из переменных направлений, днем с юго-востока скоростью 3 – 8 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -2...-8 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На Юге страны и в Крыму в последний день недели сохранится теплая погода. Возможно выпадение дождя и мороси, местами с мокрым снегом, а также туман. Возможен туман. Ночью прогнозируется ветер скоростью 3 – 8 метров в секунду, днем – 5 – 10 метров в секунду. В Крыму и Приазовье ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+4 градусов, а днем прогреется до 5 –10 градусов тепла. В Крыму столбики термометров будут показывать до +12 градусов.

На Востоке днем будет умеренный снег, мокрый снег и дождь. Местами могут быть туманы, гололед и гололедица. Прогнозируют ветер скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью ожидается мороз от -3 до -8 градусов, а днем будет теплее - от двух градусов мороза до 3 градусов тепла.

