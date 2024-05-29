Жара в Украине: когда и в каких областях будет +32 градуса

В Украину приближается настоящая летняя жара. В последний день весны и первый день лета температура воздуха будет достигать +32 градусов в отдельных регионах.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Жара в Украине

Наталья Птуха рассказала, что 31 мая в восточных областях и в Крыму ожидается жара до +32 градусов. Такая же температура будет 1 июня и в большинстве южных и центральных областей.

Синоптик рассказала, что на остальных территориях 31 мая воздух днем в среднем будет прогреваться до +21...+26, а 1 июня – до +24...+29 градусов.

Если же говорить о 30 мая, то температура ночью будет держаться в пределах +12...+17 градусов. Немного прохладнее будет в Карпатах. Там ожидается +7...+12 градусов. Днем же преимущественно отметки термометра будут показывать +20...+25 градусов. На Юге и Востоке традиционно +24...+29 градусов.

Какой будет погода летом

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала, что летом 2024 года ожидается, что температура воздуха Украине будет на 1 – 2 градуса теплее, чем обычно.

Наиболее подверженными аномальной жаркой погоде будут западные, южные и юго-восточные области страны. В то же время Балабух говорит, что существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны. Самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на Юге и Юго-Востоке.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра. То есть – в пределах нормы.

Добавим, что Укргидрометцентре ожидают, что средняя месячная температура в июне ожидается в пределах +19...+23 градусов, в горных районах +16...+19 градусов. Абсолютный максимум будет на уровне 32 – 38,5 градуса. Впрочем, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39 – 39,8.

В Укргидрометцентре отмечают, что 30 мая небо над Украиной будет облачным с прояснениями. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. Исключением будет юго-восточная часть территории нашего государства.