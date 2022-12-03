Какой будет зима в Украине и ждать ли холода

Эта зима станет одной из самых сложных в истории Украины. Все потому, что россияне решили лишить нас света и тепла. Какая будет погода в Украине зимой – читайте дальше.

Погода на стороне украинцев

Руководитель отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Владислав Билык в комментарии 24 канала дал успокаивающий прогноз на зиму.

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Специалист отметил, что российская пропаганда распространяла фейк об аномально холодной зиме в Украине. Однако это – неправда. Зима-2023 будет такой же, как предыдущие. Каких-то особо низких температур воздуха ждать не стоит.

Зима будет такой же, как всегда. Ничего особенного. Будут заливы и холодного, и теплого воздуха,

– рассказал Билык.

То есть зимой возможны как морозные периоды, так и периоды потеплений.

Прогнозы других синоптиков на зиму

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине есть тенденция к потеплению. Больше всего возросла температура воздуха в январе – феврале. Эта зима не станет исключением, она тоже будет теплее предыдущих.

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При этом холодные и морозные периоды тоже будут. На северо-востоке Украины температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Однако такие периоды похолоданий будут продолжаться недолго.

Народный синоптик Станислав Щедрин отметил, что в декабре в Украине будет много дождей и мокрого снега. Во второй половине месяца придет потепление, и температура прогреется до +4…+8 градусов.