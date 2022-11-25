Зимы не будет: после снегов Украину накроет потепление

Похолодание и снега, на прошлой неделе накрывшие Украину, не были окончательными. Зимняя погода не будет царить до конца осени.

Прогнозом погоды поделился народный синоптик Станислав Щедрин. По его словам, никаких намеков на зиму в Украине не будет еще минимум неделю.

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В Украине потеплеет

В большинстве регионов погода будет облачная, но с прояснениями. Осадков уже не будет, а температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+8 градусов днем и -2...+4 градуса ночью.

По данным синоптического ресурса Gismeteo, на Западе Украины будет сухо в течение недели 28 ноября – 3 декабря. Периодически в эти дни будет солнце, а морозов в день не будет.

В Киеве иногда возможен мелкий снег с дождем, но воздух тоже не будет морозным. 29 ноября – 2 декабря сухая и солнечная погода будет властвовать в Харькове.

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