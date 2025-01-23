Погода на весну 2025: будут ли морозы и снегопады
Большая часть зимы уже позади. Впрочем, сильных морозов еще не было. Устойчивого снежного покрова, кроме Карпатского региона, также нет. В январе тепло, как бывает в марте.
Какой же может быть погода весной, – ждать ли компенсации за аномальное тепло зимой, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Читайте также Усиление морозов и снег, или аномальное тепло: какой будет погода до конца месяца
Прогноз погоды на весну 2025 в Украине
Наталья Птуха рассказала, что метеорологическая весна в Украине наступает, когда среднесуточная температура стабильно несколько дней подряд выше 0 градусов с тенденцией к дальнейшему повышению.
Обратите внимание! 19 января среднесуточная температура была от -1 до +4 градусов. В Киеве – +3,5 градуса, что на 4 – 8 градусов выше нормы. Только на Львовщине, Закарпатье и в Крыму близко к ней.
Также представитель Укргидрометцентра ответила, возможна ли весной компенсация за аномальное тепло зимой. В частности, прохладная погода с морозами и снегопадами.
Утверждать сейчас, что именно так оно и будет, мы не можем. Однако, исключать такой сценарий также не стоит. Конечно, могут быть какие-то проявления прохладной погоды весной. В принципе время от времени мы это и наблюдаем. Но говорить, что так будет в этом году, пока не можем,
– отметила Наталья Птуха.
Добавила, пока январь и это то, о чем можно говорить. Так, температурные значения выше климатической нормы, а по осадкам наоборот – ниже нормы. То есть достаточно сухо, как для января, заметила Птуха.
Будут ли сильные снегопады до конца января
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что на этой неделе погода в Украине будет спокойной. В четверг на большей части территории нашего государства местами возможен небольшой дождь и мокрый снег.
- Наталья Птуха рассказала, что 24 января по территории Украины кое-где может быть небольшой снег.
- "Достаточно локально и преимущественно на северо-востоке, где немножко может образоваться снежный покров, – буквально 1 – 2 сантиметра. Однако в условиях того, что температура днем у нас везде плюсовая, конечно, он будет таять", – отметила представительница Укргидрометцентра.
- Также добавила, уже 25 января в Украине снова будет преобладать погода без осадков.
- Кстати, ранее снежный покров образовывался в начале сезона и держался во многих регионах. Разрушался уже ближе к весне. Где-то мог подтаивать или добавляться. Однако все равно было такое понятие, как устойчивый снежный покров, его образование в начале зимы и разрушение в конце.
- "Сейчас же такое понятие не является актуальным. Снежный покров или не образуется, или может полностью разрушиться и длительное время его нет, потом где-то снова на несколько дней может выпасть. Поэтому у нас вот такие очень непредсказуемые процессы", – отметила Наталья Птуха.