Может ли теплая зима повлиять на погоду весной и летом

Этой зимой в Украине аномально высокие температуры. Такие показатели больше характерны для весеннего сезона.

Но повлияет ли теплая зима на весну и лето, – в интервью 24 Каналу объяснила Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода на весну и лето 2025 года

Метеоролог отметила, что несмотря на аномально высокие температуры, похолодание у нас все же возможны. И они могут нанести вред растениям, которые уже начали развиваться.

Также Вера Балабух отметила, что осадки, которые выпадают при температуре около 0 градусов, способствуют образованию гололеда, налипания мокрого снега, что также представляют опасность и могут нанести ущерб.

Кстати, отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше. Летом это может привести к гидрологической засухе, дефициту воды.

Аномально высокие температуры, которые сейчас наблюдаются, характерны больше для весеннего сезона, а не зимнего. Поэтому теплая зима постепенно перешла в раннюю весну. Однако температура воздуха зимой и летом не связаны между собой. Они зависят от различных процессов. Поэтому говорить, что теплая зима обусловит жаркое лето,

– нельзя,

– отметила метеоролог.

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Обратите внимание! Согласно последним расчетам мировых центров погоды, весна в Украине ожидается теплой, на 1 – 2 градуса выше нормы. Впрочем, возможны и заливы холода.

Почему в Украине аномально теплая зима